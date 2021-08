Quagliarella e Giroud, largo ai "vecchietti". Lo scrive il quotidiano Tuttosport in vista della partita di domani. Sfida nella sfida a Marassi, si legge a pagina 16: il doriano è l’uomo simbolo della Samp con cui ha segnato 100 gol ufficiali. Il francese è subito chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Ibrahimovic.