Tuttosport - Sono almeno cinque le squadre interessate a Kessie

Franck Kessie lascerà il Milan al termine della stagione. Come riporta il quotidiano Tuttosport, le offerte sul tavolo del centrocampista non mancano. In Italia l’Inter (più della Juve) ha mostrato un certo interesse, ma i principali estimatori dell’ivoriano sono all’estero. Da tempo, ad esempio, il giocatore piace al Barcellona e al Paris Saint-Germain, ma occhio anche alle sirene dalla Premier League, con Liverpool e Newcastle in prima fila.