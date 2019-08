"Leao, una luce tra tante ombre. Piatek dove sei?". Questo il titolo che utilizza Tuttosport al suo interno, a pagina 20, per parlare del Milan. Ottimo esordio del portoghese che fa ben sperare, ma - si legge - con l'uscita di André Silva e Castillejo dovrebbe essere il Pistolero l'arma in più di Giampaolo. L'attacco, per ora, stenta a decollare.