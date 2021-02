Tuttosport sul Milan: "Ora quindici giorni per restare in alto"

"Ora quindici giorni per restare in alto": titola così l'edizione odierna di Tuttosport in merito al momento del Milan che deve dimenticare subito la sconfitta contro lo Spezia. Giovedì è in programma l'andata dei sedicesimi di Europa League in casa della Stella Rossa, poi ci sarà il derby di campionato, il ritorno di coppa a San Siro e infine la trasferta sul campo della Roma, Quindici giorni importanti che diranno molto sulla stagione del Diavolo.