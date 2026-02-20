Tuttosport sul Milan: "Pavlovic ko, rossoneri infastiditi"
L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul Milan: "Pavlovic ko, rossoneri infastiditi". C'è parecchia irritazione in casa rossonera per il brutto fallo subito da Strahinja Pavlovic contro il Como, con Van der Brempt che non è stato nemmeno ammonito. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore il serbo hanno escluso fratture, ma il difensore sarà comunque costretto quasi sicuramente a saltare la gara di domenica contro il Parma.
Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
