Tuttosport: "Theocrazia: il Milan vede Juve"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Theocrazia: il Milan vede Juve". I rossoneri soffrono fino all'ultimo minuto, ma alla fine battono 1-0 il Napoli e si avvicinano ulteriormente alla Juventus (-1) che stasera sarà impegnata in casa contro l'Udinese. A decidere il match di ieri a San Siro è stato Theo Hernandez, autore di un bellissimo gol dopo un'ottima combinazione con Leao.

In merito al momento del suo Milan, Stefano Pioli ha raccontato a DAZN dopo la partita: "Stiamo facendo bene in questo ultimo mese e mezzo, stiamo viaggiando quasi ai ritmi elevatissimi dell’Inter. L’Inter sta facendo un campionato incredibile e noi cerchiamo di provare a vincere ogni partita da qua alla fine, vedremo cosa riusciremo a fare. Inutile guardarsi indietro, ora arriva anche l’Europa League. Gli impegni saranno di più e ci sarà ancora più dispendio di energia: dovremo essere bravi a fare bene in Europa e in Campionato”.