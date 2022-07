Tuttosport titola: "De Ketelaere, fallisce un altro assalto"

MilanNews.it

Nell'edizione odierna di Tuttosport, focus sulla trattativa per Charles De Ketelaere che ormai si sta protraendo da diverse settimane e che ieri ha vissuto un ennesimo capitolo. Questo il titolo: "De Ketelaere, fallisce un altro assalto". Infatti nella giornata di ieri, Maldini e Massara hanno incontrato i vertici della dirigenza del Bruges a Lugano ma non sono riusciti, secondo le indiscrezioni, a smuovere la resistenza del club belga. Nonostante questo il direttore dell'area tecnica rossonera non vuole ancora arrendersi, mantenendo sempre viva la pista alternativa he porta ad Hakim Ziyech.