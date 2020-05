Tuttosport titola: "Rangnick preme, il Milan tentenna"

Prosegue il gioco delle parti tra Rangnick e il Milan, con il tedesco che spinge per arrivare a una quadra (e iniziare così a programmare) e il club che chiede discrezionalità per non esautorare ufficialmente Stefano Pioli, il quale dovrà guidare la squadra fino al termine della stagione. Siamo davanti a un altro momento di difficile gestione, scrive Tuttosport: Rangnick spinge per arrivare al dunque, ma la società rossonera tentenna.