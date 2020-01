Tuttosport titola: "Suso-Milan, amore mai decollato"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così oggi: "Suso-Milan, amore mai decollato". L'avventura dello spagnolo al Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda, con il Siviglia che è in trattativa con il club rossonero. Al suo arrivo a Milanello, l'ex Liverpool ha faticato ad imporsi e solo dopo il prestito al Genoa ha conquistato un posto nella formazione milanista. Nelle ultime settimane, il giocatore è stato scaricato dai tifosi e per questo qualche giorno fa, dopo aver capito di aver perso anche il posto in campo, è stato a Casa Milan per chiedere la cessione.