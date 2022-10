Tuttosport verso Milan-Salisburgo: "In Champions Bennacer e Kjaer dal 1'"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista di Milan-Salisburgo di mercoledì sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "In Champions Bennacer e Kjaer dal 1'". Nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi, Stefano Pioli riproporrà dal primo minuto Kjaer in difesa e Bennacer in mezzo al campo. Probabile novità anche in attacco dove Giroud è favorito su Origi per partire dal primo minuto.