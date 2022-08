MilanNews.it

In vista del match di sabato contro l'Udinese, valido per la prima giornata di campionato, Brahim Diaz è in vantaggio su Charles De Ketelaere, grande colpo del mercato estivo rossonero, per partire dal primo minuto nel ruolo di trequartista. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.