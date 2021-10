U21, Nicolato: "Tonali? La gestione è di Mancini, noi ci adeguiamo"

Avete già parlato di una gestione condivisa di Tonali con Mancini per gli impegni di novembre? È questa una delle domande poste in conferenza stampa a Paolo Nicolato, ct dell'Italia U21, dopo l'1-1 contro la Svezia: "Non c'è una cooperativa di gestione, la gestione è di Mancini e noi ci adeguiamo alle sue decisioni. Il nostro compito è mettere una squadra in campo che può dare tante alternative a lui".

Quanto può dare Tonali a questa squadra? "È sotto gli occhi di tutti. È un giocatore affermato, non c'è dubbio che la sua presenza possa alzare la qualità della squadra. Lui lo sa, senza di lui è un'altra cosa, ma non possiamo pretendere di non avere i giocatori migliori, il nostro compito è quello di cercare sempre le migliori soluzioni".