Udinese, cancellato il volo per Firenze: si attendono comunicazioni dall'ASL

In attesa di comunicazioni dall'ASL di riferimento, l'Udinese ha cancellato il volo delle 18 diretto a Firenze, dove domani la squadra di Cioffi affronterà la Fiorentina. ll charter C300505 da Trieste per Firenze delle 18 è stato cancellato in attesa di delucidazioni: se verrà dato il via libera, la squadra partirà per il capoluogo toscano in tarda serata o domattina. In caso contrario, non si presenterà al Franchi.