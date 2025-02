Udinese, le scuse di Lucca non bastano: multa e addio in estate, costa 30 milioni

vedi letture

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Lorenzo Lucca, centravanti dell'Udinese, per il brutto episodio successo nel match contro il Lecce in cui l'attaccante ha "rubato" il penalty al rigorista Thauvin, scatenando la rabbia di compagni di squadra, allenatore (che lo ha sostituito pochi minuti dopo) e società. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore, che si è scusato l'accaduto, verrà multato e con ogni probabilità verrà ceduto in estate. La valutazione dei friulani è di circa 30 milioni di euro.

Già a gennaio non sono mancate le voci di mercato su Lucca, ma alla fine è rimasto a Udine. Diversi club avevano manifestato il loro interesse per il centravanti italiano, tra cui anche il Milan che però poi ha scelto di puntare su Santiago Gimenez. Sulle sue tracce, in vista della prossima stagione, ci sarebbe anche la Juventus.