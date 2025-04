Udinese-Milan 0-4: Rafael Leao eletto MVP della partita

vedi letture

Una serata da incorniciare per il Milan, che ha travolto l'Udinese con un netto 4-0. Protagonista assoluto della partita è stato Rafael Leão, che ha brillato con una prestazione maiuscola. Il suo gol al 42’ ha aperto le danze, seguito da un assist decisivo per il quarto gol di Reijnders. Rafa ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento di vitale importanza per i rossoneri.

Leão ha incantato con la sua velocità e precisione. Al 42’, ha segnato un gol spettacolare con un destro da fuori area che ha lasciato il portiere avversario senza scampo. Non solo, al 81’, ha servito un assist perfetto a Reijnders, che ha chiuso definitivamente la partita. La sua capacità di creare occasioni e di finalizzare è stata determinante per il successo del Milan.

Le statistiche del portoghese parlano chiaro: un gol, un assist, due tiri in porta e un contributo costante in fase offensiva. Con 28 passaggi totali e 18 precisi, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per i compagni. La sua prestazione ha confermato il suo ruolo chiave nella squadra, contribuendo in modo significativo alla vittoria.

Con il 53% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP Theo Hernández (20%) e Strahinja Pavlović (18%). Una prestazione da incorniciare per il nostro numero dieci, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Rafa, continua così!