Udinese-Salernitana, il Giudice Sportivo rinvia la decisione sul 3-0 a tavolino

Il Giudice Sportivo non ha assegnato il 3-0 a tavolino all'Udinese per il match contro la Salernitana. 'Udinese-Salernitana sub iudice', fa sapere il Giudice con un comunicato. Bloccata dall'ASL di Salerno prima della partenza a causa delle positività al Covid-19 nel gruppo squadra, la Salernitana aveva preannunciato reclamo sul possibile 3-0 a tavolino e in questo modo ha, per il momento, bloccato l'iter.