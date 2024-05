UEFA, finale Champions League 2027 a San Siro "soggetta a informazioni che FIGC presenterà su ristrutturazione"

Nella giornata di oggi la UEFA ha comunicato le sedi delle prossime finali delle competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League. Per quanto riguarda l'edizione 2027 della Champions League si legge che "la decisione è sospesa fino a settembre, soggetta alle informazioni che la FIGC presenterà sui progetti di ristrutturazione dello stadio San Siro a Milano".

È infatti un dialogo, l'ennesimo, tra le due società meneghine, il Comune e WeBuild, società che si è offerta di preparare un progetto per la ristrutturazione di San Siro: il piano, che presenta già da ora diversi ed importanti interrogativi, verrà presentato a Milan (che avanza sul dossier San Donato) ed Inter (tutto bloccato, invece, sul fronte Rozzano) durante l'estate. Da lì si deciderà come procedere.

Poche settimane fa il TAR della Lombardia si è espresso in maniera contraria al ricorso presentato dal Comune di Milano per ottenere l'annullamento dei pareri positivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti per la Città Metropolitana di Milano, formulato il 26 luglio 2023, e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale relativi all'esistenza dell' "interesse culturale" e pertanto ne sconsigliavano la demolizione.