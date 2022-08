UEFA, PSG e Marsiglia a rischio sanzioni: superati 30 milioni di euro di deficit in tre anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Possibili problemi in vista per due tra le più grandi squadre del calcio francese: da una parte il PSG, dall'altro l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, l'ICFC - organismo di controllo finanziario dei club che è diretta emanazione UEFA - starebbe valutando sanzioni nei confronti delle due società, ree di aver accumulato un deficit superiore ai 30 milioni di euro nel corso degli ultimi tre anni.

Entrambe le società hanno appreso con discreta freddezza la notizia, con il PSG che "disapprova le analisi degli esperti" e l'OM che invece, dal canto suo, senza commentare la lettera ricevuta, ha fatto sapere che nel caso arrivi alla firma di un accordo transattivo (una sorta di cifra da pagare pre-concordata) riceverebbe una sanzione finanziaria ma anche relativa al numero di calciatori da iscrivere nelle liste UEFA. Nel 2020, per esempio, l'OM ratificò un accordo da 3 milioni di euro più il 15% in meno dei ricavi Champions e la rinuncia a due posti nell'elenco da consegnare per la fase a gironi: dai 25 concessi, rispettando i parametri, sono scesi a 23. Dei quali attualmente, peraltro, ne risultano registrati solamente 22.