Ugolini: "Per la panchina del Napoli terrei aperta la finestra su Pioli"

Dall'esterno dello stadio Castellani di Empoli, Massimo Ugolini è intervenuto durante l'edizione pomeridiana de "La Casa dello Sport" su SkySport 24 fomentando la possibilità vedere Stefano Pioli sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione, profilo che a quanto pare sarebbe super gradito dal presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le sue dichiarazioni.

"Per la panchina del Napoli dobbiamo tenere aperta la finestra su Stefano Pioli, perché è un allenatore che piace molto. Piace molto al presidente De Laurentiis, è un allenatore che comunque ha un ottimo curriculum, che ha allenato grandi club, che ha vinto uno Scudetto, è arrivato in semifinale di Champions League proprio ai danni del Napoli lo scorso anno. Quindi per la panchina del Napoli ci sono Conte, Italiano, Pioli, si è fatto il nome anche di Gasperini nell'ultima settimana. Quel che vi posso dire con certezza è che a Napoli la prima domanda che fanno quando entri in un bar è: 'Chi prende il presidente il prossimo anno?'".