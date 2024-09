Ultras arrestati, il Milan disponibile a collaborare con gli inquirenti: la nota

vedi letture

Il Milan, nella giornata di oggi, poco dopo la notizia degli arresti di 19 capi ultras rossoneri e dell'Inter per presunte associazioni mafiose, ha diramato una nota all'Ansa. Recita così il breve comunicato battuto dall'agenzia: "In merito alle indagini che coinvolgono esponenti delle tifoserie organizzate, il Club rossonero si è immediatamente reso disponibile a collaborare con gli inquirenti, per fornire qualsiasi documentazione e informazione richiesta".