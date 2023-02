Un Milan all'altezza: ricomincia dal Tottenham il sogno Champions. Formazione: due sorprese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ricomincia questa sera la Champions League 2022-2023 e ricomincia con una sfida, nel giorno di San Valentino, per cuori forti. Milan-Tottenham, con calcio d'inizio alle 21 a San Siro, assomiglia moltissimo ad una specie di trampolino per i rossoneri: servirà a darsi una notevole spinta verso l'alto, lasciandosi definitivamente alle spalle un inizio 2023 nero?



All'altezza

Quel che è certo è che questa sfida serve al Milan per rilanciarsi e per dimostrarsi all'altezza del blasone del Club e della competizione in cui il Club ha spesso fatto la voce grossa: "Non posso sapere - ha detto Pioli in conferenza stampa - cosa vivono i nostri avversari, so quello che sentiamo noi. Siamo molto motivati ed è normale". Un San Siro ancora una volta stra-pieno, con una coreografia ancora una volta che si preannuncia di altissimo livello scenografico, proveranno ad aiutare Tonali e compagni in una sfida che si preannuncia equilibrata, nella quale si sfideranno due squadre in difficoltà sì, ma con individidualità di assoluto livello per pensare di essere la mina vagante in Champions: "Crediamo - ha proseguito Pioli - di essere all'altezza del Tottenham. Vincere la Champions a oggi è un sogno ma è inutile pensarci ora".



La probabile formazione

Pioli confermerà il 3-4-2-1 anche in Champions League, optando, però, per due novità importanti e coraggiose; è probabile, infatti, che il tecnico rossonero lasci in panchina sia l'esperto Kjaer per lanciare dal primo minuto Thiaw al centro della difesa che il capitano Calabria per un Saelemaekers apparso in forma. Per il resto undici confermato: Tatarusanu in porta, Kalulu e Tomori assieme a Thiaw in difesa, Theo e il già citato Saelemaekers esterni a tutta fascia con Tonali-Krunic (Bennacer ancora out) coppia in mediana, davanti Diaz a supporto di Leao e Giroud. Panchina per De Ketelaere. Fuori Maignan e gli altri calciatori non inseriti in lista UEFA come Ibrahimovic.