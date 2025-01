Un problema da Riyad: c'è uno squalificato nel Milan dopo la Juve. Ma non salterà la finale

Un'ammonizione che non costerà la finale. Il terzino del Milan, Emerson Royal, diffidato in campionato, ha ricevuto un cartellino giallo nella sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus ma la squalifica non scatterà nella finale di lunedì contro l'Inter, bensì nella gara di campionato in programma per l'11 gennaio contro il Cagliari. Questo perché il regolamento parla chiaro e le ammonizioni non incidono nella competizione che si sta disputando a Riyadh.

Il particolare del regolamento.

"Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale - recita infatti il regolamento della competizione - sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa".

Rientro con il Como.

Emerson Royal sarà dunque a disposizione di Sergio Conceicao per la finale contro l'Inter di lunedì 6 gennaio ma non per la gara valida per la ventesima giornata di Serie A contro i sardi e tornerà a disposizione per il recupero della diciannovesima contro il Como, in programma per martedì 14 gennaio al Sinigaglia.