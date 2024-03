Un "vecchio amico" ospite a Casa Milan: Ariedo Braida in visita nella sede rossonera

Ariedo Braida, in coppia con Adriano Galliani, è stato uno dei principali artefici della costruzione della grande epopea del Milan di Berlusconi. Quest'oggi il dirigente sportivo, che come ultima esperienza dirigenziale ha riportato la Cremonese in Serie A, è stato ospite a Casa Milan in via Aldo Rossi dove ha avuto modo di incotrare un suo ex giocatore come Daniele Massaro, come testimoniato dal video pubblicato sui canali social rossoneri. L'ex centravanti dopo aver abbracciato Braida lo ha salutato con un: "Sei sempre bellissimo!".

Il video del Milan è accompagnato da questa descrizione: "Un vecchio amico a Casa Milan". Braida è stato dirigente del Milan dal 1986 al 2013 e ha contribuito con il suo lavoro alla vittoria di 8 scudetti, 1 coppa Italia, 6 supercoppe italiane, 5 Champions League, 5 supercoppe europee e 4 coppe intercontinentali/mondiali per club.