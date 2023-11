Una Primavera da urlo vola agli ottavi di Youth League con un turno d'anticipo

Grande successo della Primavera del Milan che batte 4-1 il Borussia Dortmund e, complice anche la sconfitta del PSG contro il Newcastle, conquista matematicamente il primo posto nel Girone F di Youth League, qualificandosi così direttamente agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Un nuovo grande risultato della squadra rossonera in Europa dopo aver conquistato le Final four dello scorso anno. Un girone non di certo facile con Borussia Dortmund, PSG e Newcastle.

Ai rossoneri, ora, spetterà l'ultima gara del girone contro il Newcastle che varrà solo per una pura questione economica. Alla squadra di Abate non interessa più il risultato dopo il successo odierno. Una crescita esponenziale per il Milan che ha avuto un inizio di stagione tra campionato, Coppa Italia. e Youth League di altissimo livello.