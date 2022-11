Under 19, la Serbia ha battuto 2-1 la Macedonia: doppietta di Lazetic

MilanNews.it

Nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei Under 19, la Serbia ha battuto 2-1 a Skopje la Macedonia. Decisiva una doppietta del rossonero Marko Lazatic (la prima rete su rigore), sceso in campo dal primo minuto con la fascia da capitano al braccio. Di Zenku il gol dei padroni di casa. Jan-Carlo Simic, l'altro giocatore della Primavera del Milan che milita nella nazionale serba, è rimasto invece in panchina per tutta la partita.