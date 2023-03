MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giovane attaccante classe 2002 di proprietà del Milan, ma in prestito al Lecce, Lorenzo Colombo ha segnato nell'ultima amichevole dell'Italia Under 21 una doppietta contro l'Ucraina. Per la punta cresciuta al Vismara si tratta del terzo e del quarto gol con la maglia della selezione giovanile allenata da Paolo Nicolato: il tutto in 16 presenze totali.