© foto di DANIELE MASCOLO

Amichevole in terra spagnola per gli Stati Uniti, che, al Estadio de la Condomina di Murcia, hanno sfidato l'Arabia Saudita. Il match tra le due nazionali si è concluso a reti inviolate ed il terzino del Milan, Sergino Dest, ha presenziato per tutti i 90' minuti di gioco.