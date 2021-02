Vaciago: "Maldini e Massara hanno costruito il Milan in maniera eccellente"

Guido Vaciago, intervenuto su Sky SPort 24, ha parlato delle ambizioni e degli obiettivi del Milan: "Credo che il Milan sia una squadra costruita in maniera eccellente da Maldini e da Massara, hanno fatto alcune mosse da grandissimi dirigenti. È una squadra costruita per la crescita, non è costruita per lo scudetto. Non penso che le loro ambizioni fossero per lo scudetto già quest’anno. Si sono trovati a farlo, lo stanno facendo tutt’ora con grande onore, però quando hai Kessie che mi sembra un po’ spremuto, quando hai Calhanoglu e Rebic che hanno postumi da Covid che abbiamo visto purtroppo che lascia qualche strascico in termini di brillantezza fisica, Bennacer fuori da tanto tempo. Credo che questi giocatori chiave che per un motivo o per l’altro sono venuti a mancare abbiano indebolito il Milan. Ripeto, non è una squadra per vincere lo scudetto ma una squadra per portare avanti un progetto di crescita che secondo me quest’anno avrà compiuto un passo importantissimo qualsiasi sia il risultato al termine della stagione. Dall’anno prossimo il Milan potrà competere davvero fin dall’inizio per lo scudetto. Non essere una sorpresa ma essere una conferma”.