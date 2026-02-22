Van Bommel a DAZN: "È importante che il Milan giochi da squadra. Leao? Meglio sulla fascia"

Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Parma.

Il Milan secondo te ha giocatori di livello top a parte Modric? Chi ti piace?

"È importante che giochi come una squadra. È importante che vinciamo oggi per rimanere in scia con l’Inter. Poi fra due partite c’è il derby, con la possibilità di andare a 4 punti”.

Su Leao:

“Io sono più per un’idea “Olandese”, mi piace sulla fascia. È molto veloce. Quando sta in mezzo in campo invece è difficile”.

Hai incontrato Allegri?

“No, è in tribuna. La squadra del 2011 aveva una mentalità incredibile, tutti andavano in guerra per la maglia. La squadra del 2011 era incredibile per nomi, mentalità e qualità”.