Van Bommel a DAZN: "È importante che il Milan giochi da squadra. Leao? Meglio sulla fascia"
MilanNews.it
Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Parma.
Il Milan secondo te ha giocatori di livello top a parte Modric? Chi ti piace?
"È importante che giochi come una squadra. È importante che vinciamo oggi per rimanere in scia con l’Inter. Poi fra due partite c’è il derby, con la possibilità di andare a 4 punti”.
Su Leao:
“Io sono più per un’idea “Olandese”, mi piace sulla fascia. È molto veloce. Quando sta in mezzo in campo invece è difficile”.
Hai incontrato Allegri?
“No, è in tribuna. La squadra del 2011 aveva una mentalità incredibile, tutti andavano in guerra per la maglia. La squadra del 2011 era incredibile per nomi, mentalità e qualità”.
Milan-Parma 0-0 a fine primo tempo. Loftus-Cheek in ospedale dopo un duro scontro di gioco con Corvi
