Vendita San Siro a Milan e Inter, non c'è ancora la data del rogito: si punta a chiudere la cessione entro fine ottobre

Prosegue il lavoro di Milan e Inter per completare tutti i passaggi burocratici e arrivare al rogito per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe. Per il Comune di Milano, la vice sindaca Anna Scavuzzo sta seguendo in prima persona tutti i passi di queste settimane. Ma quando sarà il rogito? Secondo l'edizione milanese di Repubblica, una data non è stata ancora definita, ma si punta a concludere la vendita entro la fine di questo mese per non arrivare con l’acqua alla gola il 10 novembre, giorno in cui scatterà il vincolo sul secondo anello di San Siro.

Ieri intanto c'è stato anche un incontro importante sul tema del nuovo stadio: i presidenti di Milan e Inter, Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta, e i rappresentati di RedBird e Oaktree hanno infatti incontro il sindaco milanese Giuseppe Sala insieme a Lord Norman Foster e David Manica, vale a dire i due architetti a cui è stato affidato il progetto del nuovo impianto di rossoneri e nerazzurri. Ecco le loro parole: "Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo".

