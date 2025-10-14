Guidi: "Jashari sta seguendo a Milanello un programma personalizzato. Rientro più o meno a metà novembre"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari: "Si sta perdendo la prima parte di stagione a causa della rottura del perone destro, rimediata a fine agosto in uno scontro con il compagno di squadra Gimenez in allenamento. Lontano dalla sua nazionale, Ardon Jashari sta seguendo a Milanello un programma personalizzato per recuperare appieno dall’infortunio e presentarsi il prima possibile di nuovo nell’elenco dei disponibili di Massimiliano Allegri. Quando? Più o meno a metà novembre, volendo essere cauti.

Finora, l’esperienza al Milan di Jashari si è limitata ai due spezzoni giocati in Coppa Italia con il Bari e alla prima di campionato contro la Cremonese. Nessuna presenza da titolare, prima del crac alla vigilia della sfida con il Lecce. Un brutto infortunio, che presto sarà alle spalle. Per Jashari, secondo acquisto più caro dell’estate rossonera dopo Nkunku, non sarà comunque facile farsi spazio nella mediana di Allegri, oggi occupata da Modric, Rabiot e Fofana"..

LE ULTIME

"Saelemaekers si ferma. Athekame ora ci crede: vuole la prima da titolare": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Alexis Saelemaekers ha riporta in nazionale una lesione di lieve entità al flessore della gamba destra. Tra una settimana il belga si sottoporrà a nuovi esami strumentali, dunque non ci sarà sicuramente domenica contro la Fiorentina.

Chi giocherà al suo posto a destra? Il sostituto naturale è Zachary Athekame che, dopo alcuni spezzoni di partita tra campionato e Coppa Italia, spera di poter finalmente giocare la sua prima gara da titolare con la maglia del Milan. Durante questa sosta, lo svizzero ha festeggiato anche la prima chiamata con la nazionale maggiore del suo paese.

