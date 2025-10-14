Italia U21, Camarda e Bartesaghi titolari contro l'Armenia

di Niccolò Crespi

Allo Zini di Cremona prosegue il cammino degli Azzurrini impegnati nelle qualificazioni al prossimo Europeo. Reduce da tre vittorie nelle prime tre gare, l'Italia cerca il successo anche contro l'Armenia per restare in testa al girone a punteggio pieno. Baldini conferma la squadra che ha battuto la Svezia, con il tridente in attacco  Cherubini, Camarda e Koleosho. Calcio d'inizio alle 18.15.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct Baldini


ARMENIA (4-4-2): Matinyan; Tarloyan, Manukyan, Hakobyan, Bandikian; Hovhannisyan, Hovhannisyan, Sargsyan, Hakobyan; Eloyan, Hakobyan. Ct Gyulbudaghyants