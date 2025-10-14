Pasotto: "La visione di RedBird, osservano dalla proprietà, è di lungo periodo e ha come obiettivo accelerare la crescita della società"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul bilancio del Milan: "Il +3 non è la sola buona notizia. C'è anche un'altra voce, a cui tengono molto al quarto piano di Casa Milan, che prosegue nei miglioramenti. Ed è quella dei ricavi: raggiunta quota 495 milioni di euro, ovvero +10% rispetto al 2023-24, nuovo record assoluto per il club rossonero (il dato comprende anche il player trading). In aumento anche il patrimonio netto, che passa da 196,3 milioni a 199, situazione che permette alla proprietà di osservare senza affanni l’impatto di stagioni senza competizioni europee, come quella attuale, che inevitabilmente inciderà sul bilancio.

I ricavi, sottolinea il club, sono reinvestiti dando priorità al progetto sportivo: nel corso degli ultimi due esercizi sono state investite risorse lorde per oltre 250 milioni di euro sui calciatori. Senza dimenticare l'investimento nel progetto Milan Futuro, modello di lungo termine, e soprattutto nello stadio. Il nuovo San Siro ma anche l'area di San Donato, dove sono state acquisite aree e avviato un percorso da oltre 40 milioni (già stanziati). L’obiettivo del club resta quello di valorizzare l’investimento e contribuire alla riqualificazione dell’area, in collaborazione con il Comune. La visione di RedBird, osservano dalla proprietà, è di lungo periodo e ha come obiettivo accelerare la crescita della società mettendo a frutto competenze e partnership globali".