Ventola sul derby: "Vedo troppo divario tra le due squadre. Il Milan è un’incognita e ha più da perdere"

In vista del derby tra Inter e Milan di domani sera, l'ex nerazzurro Nicola Ventola ha spiegato a Tuttosport: "Tenendo conto di tutto, della forza delle due squadre, ma anche del momento, cioè del punto di vista mentale e di quello della quadratura attuale, vedo troppo divario: per me finisce 3-1 per l’Inter. Calhanoglu potrà essere decisivo per i nerazzurri, Morata per il Milan. Chi ha maggiormente da perdere tra le due squadre? Nel derby hai sempre da perdere, è una partita speciale. In questo caso rispondo il Milan. L’Inter è una squadra già rodata e quadrata, ha forza mentale incredibile, anche se dovesse fare un passo falso cambierebbe poco, continuerebbe a lottare per tutti gli obiettivi. Al Milan potrebbe saltare l’allenatore, il che per me sarebbe una follia pura, esattamente come quanto accaduto con De Rossi.

Che partita mi aspetto? L’Inter può fare dei passi falsi solo perché si fa male da sola a livello di testa e motivazione. Col Monza credo sia successo questo, visto che le partite successive sarebbero state contro City e Milan. L’Inter è proprio bella da vedere quando mentalmente c’è. Mi aspetto il giusto approccio, una qualità alta di giocate, un numero elevato di occasioni da gol. Il Milan è un’incognita. Serve più attenzione, ha le armi per fare male ai nerazzurri. Nei 90 minuti, nei momenti in cui sei martello, devi martellare. E sfruttare le occasioni".