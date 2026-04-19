VER-MIL (0-1): Diavolo in vantaggio, a segno Rabiot

VER-MIL (0-1): Diavolo in vantaggio, a segno RabiotMilanNews.it
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Oggi alle 15:45News
di Lorenzo De Angelis

Come un fulmine in una tempesta Adrien Rabiot illumina il grigio cielo di Verona. Con un tocco intelligente, di punta, il centrocampista francese porta il vantaggio il Milan nel corso di un primo tempo di una pochezza disarmante considerando le emzioni vissute, praticamente zero fino al gol. Bravo Leao ad imbucare con in tempi giusti, e tra linee, il compagno, che davanti a Montipò non sbaglia. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.