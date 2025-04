Vernazza: "Gimenez ottimo centravanti ma non quello ideale per ogni tecnico"

Santiago Gimenez non segna dal 18 febbraio: era la gara di ritorno contro il "suo" Feyenoord e il messicano apriva le danze dopo neanche un minuto a San Siro, prospettando una serata e forse un prosieguo di stagione ben differente rispetto a quello che poi si è verificato. Il centravanti messicano si è fermato a quella rete e forse a quella eliminazione. Il Milan però ha investito parecchi, a gennaio, sull'attaccante, per questo oggi Sebastiano Vernazza sulle colonne della Gazzetta dello Sport invita tutti alla calma e a non tirare giudizi dopo questi primi mesi.

Il parere del collega Sebastiano Vernazza: "Gimenez, a nostro parere, è un ottimo centravanti, ma non il centravanti ideale per ogni tecnico. Antonio Conte ha Lukaku come numero 9 di riferimento e Gimenez ha poco da spartire con il belga. Massimiliano Allegri nell'ultima Juve aveva Dusan Vlahovic e qui qualche punto di contatto c'è. Roberto De Zerbi forse preferirebbe un'altra punta, ma da Gimenez potrebbe ricavare abbastanza. Esempi legati ai nomi che circolano come possibili nuovi timonieri del Milan".