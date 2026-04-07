Vernazza: "La sconfitta del Milan è accettabile e comprensibile, l’obiettivo non era lo scudetto"

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Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha commentato così il momento del Milan che dopo la sconfitta di Napoli ha dovuto dire addio al sogno scudetto: "La sconfitta del Milan è accettabile e comprensibile, se osservata con gli occhi dell’estate scorsa, quando non era per niente scontato che la squadra, reduce da un mortificante ottavo posto, si ritrovasse in primavera a ragionare di scudetto. Massimiliano Allegri ha sbrigato il grosso del lavoro, ha quasi riportato il Milan in Champions, l’obiettivo vero e dichiarato.

Rimane la curiosità di sapere quale sarebbe oggi la classifica se il Milan non fosse stato così monotematico, se Allegri avesse osato, non soltanto a partita in corso, il 4-3-3 della liberazione di Leao. È vero che la probabile riconquista della Champions avverrà con il 3-5- 2. Ci aspettiamo che il Milan cambi e osi qualcosa di più nella prossima annata, quando bisognerà andare oltre il rientro nell’Europa che conta".