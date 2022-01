Verona, su Casale ci sono Napoli, Lazio e Milan ma il difensore non andrà via a gennaio

Secondo il Corriere di Verona, Napoli, Lazio e Milan si sono fatti avanti per Nicolò Casale, giovane difensore dell'Hellas: il club veneto, che a novembre ha blidato il suo gioellino fino al 30 giugno 2026, non ha alcuna intenzione di cederlo in questa finestra di mercato invernale. Casale resterà quindi in gialloblù fino al termine di questa stagione.