Verso Atalanta-Milan: ecco i precedentri tra Juric e Allegri
In vista di Atalanta-Milan di questa sera a Bergamo, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche sugli allenatori Ivan Juric e Massimiliano Allegri e sull'attaccante rossonero Rafael Leao: "Da calciatore Ivan Juric ha debuttato in Serie A proprio contro i rossoneri in un Genoa-Milan 0-3 dell’agosto 2006: in quella partita partì da titolare e fu impiegato per tutti i 90 minuti. Tra Ivan Juric e Massimiliano Allegri undicesimo confronto ufficiale: nei 10 precedenti, allenatore rossonero in vantaggio con 6 successi contro 1 del tecnico bergamasco; 3 i pareggi. L’unica vittoria di Juric contro Allegri risale al novembre 2016 in Serie A: Genoa-Juventus 3-1 con doppietta di Simeone ed autogol di Alex Sandro per il Grifone, Pjanic su punizione diretta per i bianconeri.
Rafael Leao 4 volte a segno contro l’Atalanta: una a Bergamo e una Milano nella Serie A 2021/22, una a San Siro nella Coppa Italia 2023/24, la quarta sempre a Milano nella Serie A 2023/24".
