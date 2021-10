Verso Atalanta-Milan, ecco il bilancio degli ultimi 10 incontri giocati a Bergamo

Il Milan domenica sera alle 20.45 affronterà l’Atalanta in quel di Bergamo. In vista di questo match allora, siamo andati a controllare come sono finiti gli ultimi 10 precedenti fra le due formazioni in cui i rossoneri hanno giocato fuori casa. Il bilancio è favorevole al Milan con 5 vittorie a fronte di 3 sconfitte. Gli altri 2 incontri sono terminati in parità. Tutte queste partite riguardano match di Serie A. In questi 10 incontro il Milan ha segnato 15 gol, mentre l’Atalanta 13. Pesante il 5-0 inflitto dai nerazzurri al Diavolo il 22 dicembre 2019.