Verso Atalanta-Milan: i bookmakers non credono nei rossoneri, ma i ragazzi di Pioli vogliono continuare a stupire

La cocente sconfitta contro l’Atletico Madrid ha rovinato un po' il ritorno dei tifosi rossoneri nell’amata Champions League, ma per il Milan è già tempo di voltare pagina. La rimonta subita negli ultimi minuti, propiziata da una severa espulsione nei confronti di Kessie e un rigore all’ultimo quantomeno dubbio, sicuramente brucia ancora, ma non ha intaccato in alcun modo le certezze del Milan. Anzi, tutt’altro. Le sconfitte europee con Liverpool e Atletico Madrid, due tra le pretendenti alla vittoria finale, hanno lasciato l’amaro in bocca in termini di punti, ma certamente non in termini di gioco e di carattere della squadra. Sia contro i ragazzi di Klopp, sia contro quelli di Simeone, il Milan è apparso brillante e spavaldo, senza timori reverenziali o timidezza, nonostante le tante assenze importanti e la giovane età di coloro che sono scesi in campo in un palcoscenico così importante. Su tutti Diaz, Leao, Rebic, Tomori e Tonali stanno proseguendo a passi da gigante il loro percorso di crescita e maturazione. Rimane il rammarico su come sarebbero potute finire queste partite se Pioli avesse potuto contare anche sui suoi uomini più esperti come Ibrahimovic, Giroud e Kjaer.



Atalanta-Milan - Ma come detto precedentemente è già tempo di guardare oltre, domenica il Milan è atteso a Bergamo per il big-match contro l’Atalanta.

Nonostante le prestazioni convincenti dei ragazzi di Pioli, i pronostici, probabilmente a causa del fattore casa oltre alle importanti assenze dei rossoneri, vedono favoriti i nerazzurri a quota 2.10, mentre la vittoria del Milan viene quotata a 3.30; il pareggio viene quotato 3 volte e mezza la posta giocata. Gli sfavori del pronostico rendono molto appetibili le quote sui rossoneri e potrebbero diventare ulteriormente interessanti durante il corso del match. Infatti come riportato dai più importanti esperti del settore il consiglio è quello di tenere d’occhio le scommesse live per poter capitalizzare al meglio le occasioni più remunerative.



Probabili formazioni - Tornando al match, è il momento di analizzare le probabili formazioni, partendo dai rossoneri: innanzitutto dall’infermeria arrivano brutte notizie per Florenzi che è stato operato al ginocchio a causa di un problema meniscale; Krunic e Bakayoko sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione per ritrovare la condizione fisica necessaria per tornare in campo; Zlatan Ibrahimovic sta meglio, ma non sarà a disposizione neanche domenica, il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali; tornano a disposizione anche Messias e Kjaer e giungono buone notizie anche da Brahim Diaz (l’uomo del momento uscito claudicante durante la partita contro l’Atletico Madrid) che non ha riscontrato nessun problema.

Dunque, passando alla formazione vera e propria, mister Pioli dovrebbe optare ancora per il 4-2-3-1 con Maignan in porta, i collaudati Calabria, Tomori ed Hernandez in difesa, ai quali dovrebbe il ritorno del capitano Kjaer. A centrocampo sembra confermata la fiducia sia a Tonali che a Kessie: i due giocatori sono in momento della carriera diametralmente opposto, con l’italiano che continua a crescere di partita in partita, assicurandosi così pian piano un ruolo sempre più centrale negli schemi rossoneri, mentre l’ivoriano sta vivendo probabilmente il momento peggiore da quando è arrivato al Milan, complici probabilmente le complicazioni per il rinnovo di contratto e le voci di mercato che lo vedono accostato al “solito” PSG. Sulla trequarti, oltre all’ormai insostituibile Diaz, agiranno Saelemaekers e Leao, pronti a mettere a ferro e fuoco le fasce nerazzurre; in attacco ballottaggio Giroud-Rebic con quest’ultimo leggermente favorito. Qualche chance di ingresso anche per Daniel Maldini che dopo l’esordio da titolare (con annesso gol) ora dovrà nuovamente aspettare la propria occasione.

Dall’altra parte Gasperini si affiderà al suo ormai classico 3-4-2-1 con Musso in porta, Toloi, Demiral e Djimsiti favoriti per ricoprire i ruoli di difensori; mancherà Gosens infortunatosi durante la partita di Champions League contro lo Young Boys e quindi le fasce verranno presidiate da Zappacosta e Maehle, mentre in mediana dovrebbero giocare Freuler e De Roon, ma attenzione anche a Koopmeiners che reclama un posto da titolare; sulla trequarti Pessina e Malinovskyi potrebbero rifiatare e lasciare il posto a Ilicic e Pasalic, ma Gasperini scioglierà il dubbio solo a ridosso del match. In attacco sempre Zapata, con il ristabilito Muriel pronto a subentrare in caso di necessità.



La classifica - Il Milan si trova al secondo posto a -2 punti dal Napoli capolista, mentre l’Atalanta ha totalizzato 11 punti e si trova adesso in settima posizione a -5 dai rossoneri. Nonostante il buon pareggio con l’Inter, i bergamaschi hanno cominciato il campionato un po’ sottotono realizzando solo 8 gol e subendone ben 6. Il Milan invece ne ha realizzati 12 subendone solo 3.

Anche i numeri e la classifica dicono che questo Milan non deve avere paura dell’Atalanta che rappresenta un avversario alla portata dei rossoneri.