© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera il Milan riprenderà il proprio percorso in campionato sfidando l'Atalanta nel match valido per la seconda giornata. Da tecnico rossonero Stefano Pioli ha già sfidato i bergamaschi per sei volte, ottenendo tre vittorie ed un pareggio e rimediando due sconfitte.