Verso Bologna-Milan, Allegri ha la coperta corta: le soluzioni di Max

Mercato e campo, il binomio sul quale si sta concentrando il Milan. Se la dirigenza sta capendo la situazione relativa a Jean-Philippe Mateta, Massimiliano Allegri sta preparando la trasferta di domani sera contro il Bologna. Milan che, come spiega Tuttosport, avrà la coperta corta.

Nkunku è l'unico davanti che dà garanzie fisiche per domani sera. Pulisic (borsite all’ileopsoas) verso il forfait, Leao (pubalgia) e Füllkrug non sono al top e potrebbero partire dalla panchina, al Dall’Ara potrebbe giocare Ruben Loftus-Cheek in coppia con Nkunku. Out anche Alexis Saelemaekers, tocca a Zachary Athekame.