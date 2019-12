Verso Bologna-Milan, Pioli intenzionato a confermare gli 11 di Parma: le ultime

Il Milan è pronto a partire per Bologna. La squadra rossonera domani sera affronterà gli uomini di Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli dovrebbe confermare la stessa formazione scesa in campo a Parma una settimana fa. Con Donnarumma, Conti, Musacchio, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu. Ancora in panchina Leao e Krunic, pronti a subentrare come successo proprio contro il Parma.