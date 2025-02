Verso Bologna-Milan, rossoneri imbattuti dal 2016: la statistica

Il Milan giovedì sera alle 20.45 sarà di scena a Bologna per il recupero della 9^ giornata di campionato, conscio che questa potrebbe essere l'ultima chance per non perdere il treno per la prossima Champions League: da -8 a -5 dalla Juventus, quarta in classifica, questo è l'obiettivo per entrambe, con i rossoneri che però dovranno rispondere immediatamente dopo il brutto KO in casa del Torino.

Numeri pre partita

Il Milan è imbattuto da 17 gare consecutive contro il Bologna in Serie A (13V, 4N) - l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016 (1-0 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini) - e solo contro tre squadre i rossoneri hanno una serie di imbattibilità in corso più lunga nella massima serie: Catania (26), Chievo (25) e SPAL (26).

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Lo Cicero – Mastrodonato

IV Ufficiale: Piccinini

VAR: Di Bello

AVAR: Paterna