Verso Borussia-Milan: l'esperienza di Giroud e poi a gara in corso la freschezza di Okafor

vedi letture

Pensieri, opinioni, scelte ma sempre con un bene comune: quello del Milan. Stefano Pioli sta sciogliendo i dubbi in vista dell'imminente gara di Champions League nella casa del Borussia Dortmund. Olivier Giroud non è apparso particolarmente brillante nella vittoria casalinga contro la Lazio sabato sera.

Nonostante il turno di riposo a Cagliari, il francese è sembrato stanco e forse poco lucido spalle alla porta. In Europa però servirà assolutamente la leadership e l'esperienza dell'ex bomber di Arsenal e Chelsea, attualmente capocannoniere rossonero in campionato con 4 gol. La scelta può variare anche su Okafor, in rete da due partite consecutive e con un'importante esperienza, ma anche freschezza, in Champions avuta l 'anno scorso con la maglia del Salisburgo.