Verso Cagliari-Milan, domani la conferenza di Pioli alle 11:30

Pre vigilia di Cagliari-Milan, l'organizzazione rossonera per la trasferta sarda si mette in moto. Domattina alle ore 11:30 mister Stefano Pioli risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalista in vista della sfida contro gli uomini di Mazzarri; i calciatori, invece, si ritroveranno per pranzo e prima della partenza per la Sardegna svolgeranno la rifinitura a Milanello. Nel tardo pomeriggio infine è previsto il viaggio in aereo per Cagliari.