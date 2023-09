Verso Cagliari-Milan: i precedenti sorridono ai rossoneri

Impegno fondamentale per i rossoneri domani sera a Cagliari alle 18:30 per la 5^ giornata di Serie A. I precedenti di Cagliari-Milan sorridono alla squadra di Pioli. Nella storia delle due squadre sono stati disputati 44 incontri in terra sarda, contando tutte le competizioni. Per il Cagliari 5 vittorie e 18 pareggi complessivi, risaltano invece le 18 vittorie rossonere.