Verso Cagliari-Milan, mister Pioli non parlerà in conferenza stampa

Dopo i tre punti importanti di ieri pomeriggio contro il Verona il Milan inizia a pensare ed organizzare la trasferta di mercoledì sera a Cagliari, a partire però da domani: oggi giornata di riposo.

Per la sfida contro i sardi però, vista la vicinanza tra i tanti impegni, mister Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa alla vigilia com'è invece solito fare.