In vista del match in programma domenica sera in casa del Cagliari, il Milan raggiungerà la Sardegna venerdì sera: i rossoneri raggiungeranno il capoluogo sardo in aereo e la partenza del volo con a bordo il gruppo di Stefano Pioli è prevista per le 18 dall'aeroporto di Milano Malpensa.